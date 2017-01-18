Комитет по нацбезопасности рекомендует Раде исключить Савченко из его состава За данное решение проголосовали 8 из 12 членов комитета.

Фото: Макс Требухов

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 18 января, рекомендовал депутатам исключить Надежду Савченко из его состава.

За данное решение проголосовали 8 из 12 членов комитета.

Во время обсуждения докладчик проекта Андрей Тетерук заявил, что деятельность Савченко вредит интересам государства и выходит за рамки законодательства. Он напомнил, что депутат самовольно вела переговоры с террористами и без разрешения СБУ обнародовала списки пленных.

Члены комитета сочли действия Савченко недостойными и нарушением действующего законодательства в сфере защиты государственной тайны.

Напомним, 7 декабря 2016 года Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина". Кроме того, 22 декабря Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ.

10 января 2017 года Савченко вопреки позиции СБУ опубликовала списки пленных.