Бывшая пресс-секретарь Ющенко стала ведущей на NewsOne Ирина Ванникова будет вести утренние новости.

Фото: Макс Левин

Бывшая пресс-секретарь Виктора Ющенко Ирина Ванникова стала ведущей на телеканале NewsOne.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Отмечается, что с 16 января Ванникова стала ведущей утренних новостей.

С 2005 по 2010 годы Ванникова была пресс-секретарем президента Ющенко. В 2013 году она была избрана председателем политсовета партии "Наша Украина".

Также она была ведущей телевизионных новостей "Окна" в "Интерньюз-Украина", программы новостей "Окна" на телеканале СТБ, а также программы новостей ТСН телеканала "1+1".

Теперь Ванникова будет вести совместный с радио "Эра" утренний проект, выходящий в эфир ежедневно с 7:00 до 10:00. Ее соведущим стал Макс Назаров. Таким образом, они заменили в эфире Матвея Ганапольского и Татьяну Терехову.

Напомним, летом 2016 года ведущей программы на NewsOne также стала бывшая советница Виктора Януковича Анна Герман.