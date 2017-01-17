"Батькивщина" обвинила суд в затягивании "тарифного" дела Сегодняшние заседание отменили из-за болезни двух судей.

Фото: ba.org.ua

Партия "Батькивщина" обвинила Окружной административный суд Киева в затягивании рассмотрения "тарифного" дела.

Во вторник, 17 января, должно было состояться очередное судебное заседание, но его отложили из-за болезни двух судей.

"По нашему убеждению, эти больничные не случайны, они тенденциозны. Их цель - затянуть максимально рассмотрение этого дела, которое уже длится более полугода", - прокомментировал сложившуюся ситуацию нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

Депутат обратился к главе Окружного админсуда с просьбой предоставить информацию, как эти судьи ходили на работу в предыдущие дни. Полученный ответ будут передан Крулько в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру, чтобы "больные судьи" больше не могли выполнять свои полномочия.

Напомним, этот иск касается решения НКРЭКУ о повышении тарифов на горячую воду и отопление с 1 июля 2016 года.