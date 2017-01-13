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Ефремова конвоировали из киевского СИЗО в Луганскую область

Дело экс-главы ПР будет рассматривать суд Старобельска.

Ефремова конвоировали из киевского СИЗО в Луганскую область
Фото: Сергей Нужненко

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.

Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, передает "Интерфакс-Украина" .

Сообщается, что Старобельский районный суд Луганской области 13 января должен был провести подготовительное заседание по делу Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.

По словам адвоката, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания.

Напомним, Ефремов был задержан 30 июля на борту самолета "Австрийских авиалиний". Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие имеет прямые доказательства относительно его роли в организации "ЛНР".

ГПУ подозревает бывшего главу ПР в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Дело Ефремова будет рассматривать суд Старобельска.

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Тэги: сепаратисты, Александр Ефремов, Луганская область, ЛНР

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