Ефремова конвоировали из киевского СИЗО в Луганскую область
Дело экс-главы ПР будет рассматривать суд Старобельска.
Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.
Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, передает "Интерфакс-Украина" .
Сообщается, что Старобельский районный суд Луганской области 13 января должен был провести подготовительное заседание по делу Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.
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По словам адвоката, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания.
Напомним, Ефремов был задержан 30 июля на борту самолета "Австрийских авиалиний". Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие имеет прямые доказательства относительно его роли в организации "ЛНР".
ГПУ подозревает бывшего главу ПР в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Дело Ефремова будет рассматривать суд Старобельска.