В Мьянме открыли почетное консульство Украины Украина расширяет возможности консульской защиты прав и интересов своих граждан за рубежом

Украина открыла почетное консульство в Янгоне (Мьянма).

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Фейсбуке.

"Украина расширяет возможности консульской защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом. 11 января в Мьянме начата работа почетного консульства Украины", - говорится в сообщении.

Главные задачи консульства - защита прав и интересов украинцев, проживающих или временно находящихся в Мьянме, укрепление экономического сотрудничества между странами, расширение культурных связей и развитие двустороннего диалога.

Почетным послом стал экономический эксперт Аунг Хлаинг У.

"Юридические лица Украины получили возможность непосредственно формировать повестку дня взаимоотношений двух стран в торговой и инвестиционной сферах совместно с главой указанного почетного учреждения - господином Хлаингом У, который является признанным экспертом экономической жизни республики", - отмечается в сообщении.

Контакты и адрес консульства будут размещены на сайте посольства Украины в Таиланде.

Напомним, 11-12 января глава МИД Павел Климкин посетил Мьянму с официальным визитом.