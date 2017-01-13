В Мьянме открыли почетное консульство Украины
Украина расширяет возможности консульской защиты прав и интересов своих граждан за рубежом
Украина открыла почетное консульство в Янгоне (Мьянма).
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Фейсбуке.
"Украина расширяет возможности консульской защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом. 11 января в Мьянме начата работа почетного консульства Украины", - говорится в сообщении.
Главные задачи консульства - защита прав и интересов украинцев, проживающих или временно находящихся в Мьянме, укрепление экономического сотрудничества между странами, расширение культурных связей и развитие двустороннего диалога.
Почетным послом стал экономический эксперт Аунг Хлаинг У.
"Юридические лица Украины получили возможность непосредственно формировать повестку дня взаимоотношений двух стран в торговой и инвестиционной сферах совместно с главой указанного почетного учреждения - господином Хлаингом У, который является признанным экспертом экономической жизни республики", - отмечается в сообщении.
Контакты и адрес консульства будут размещены на сайте посольства Украины в Таиланде.
Напомним, 11-12 января глава МИД Павел Климкин посетил Мьянму с официальным визитом.