Байден на день перенес визит в Украину Вице-президент США приедет в Киев в понедельник.

Вице-президент США Джозеф Байден перенес визит в Украину с 15 на 16 января, пишут Українські Новини со ссылкой на источник в дипломатических кругах Украины.

Информация о том, что Байден посетит Украину 15 января, появилась неделю назад со ссылкой на дипломатические источники. Вчера визит подтвердила Администрация президента Украины и Белый дом.

В сообщении Белого дома говорилось, что с 15 по 18 января Байден посетит Киев и Давос. В Украине вице-президент примет участие в двусторонней встрече с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, а также засвидетельствует его личную вовлеченность в эту поддержку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и засвидетельствует, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25-ти лет", - сказано в сообщении

20 января пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа.