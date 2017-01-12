Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО Президент выразил уверенность, что "ВСУ обеспечат нашу победу".

Президент Петр Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 военнослужащих – участников АТО, которые получили инвалидность из-за ранений в боевых действиях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

"Мы находим возможность строить заводы, элеваторы, новые комплексы и портовую инфраструктуру, создавать рабочие места. Не убирая первоочередного внимания с развития новых, патриотических, профессиональных и лучших украинских Вооруженных сил", - сказал президент на встрече с военными.

Президент выразил уверенность, что "ВСУ обеспечат нашу победу".

Фото: president.gov.ua

Глава государства заверил, что и в дальнейшем, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, будет сделано все возможное для того, чтобы "обеспечить достойную жизнь лучшим гражданам Украины".

Напомним, 4 января Порошенко подписал закон о досрочной пенсии для участников АТО.