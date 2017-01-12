Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
ГлавнаяПолитика

Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Президент выразил уверенность, что "ВСУ обеспечат нашу победу".

Президент Петр Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 военнослужащих – участников АТО, которые получили инвалидность из-за ранений в боевых действиях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

"Мы находим возможность строить заводы, элеваторы, новые комплексы и портовую инфраструктуру, создавать рабочие места. Не убирая первоочередного внимания с развития новых, патриотических, профессиональных и лучших украинских Вооруженных сил", - сказал президент на встрече с военными.

Президент выразил уверенность, что "ВСУ обеспечат нашу победу".

Фото: president.gov.ua

Глава государства заверил, что и в дальнейшем, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, будет сделано все возможное для того, чтобы "обеспечить достойную жизнь лучшим гражданам Украины".

Напомним, 4 января Порошенко подписал закон о досрочной пенсии для участников АТО.

Новости по теме:

Тэги: Николаев, Петр Порошенко, Вооруженные Силы Украины, боевые действия на востоке Украины

Читайте в разделе