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В центре Севастополя мужчина пытался сжечь флаг России

При этом он выкрикивал угрозы в адрес российской власти.

В центре Севастополя мужчина пытался сжечь флаг России
Фото: old.vsluh.ru

В центре Севастополя в Артиллерийской бухте неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.

Как сообщает РИА Новости, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, и охранники вызвали наряд полиции.

Неизвестный нанес несколько ударов одному из прибывших полицейских и пытался вырваться.

Напомним, крымчанин Владимир Балух на стене собственного дома в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18". Из-за этого у него начались неприятности с властью.

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Тэги: Россия, Крым, Севастополь, флаги
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