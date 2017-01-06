В центре Севастополя мужчина пытался сжечь флаг России При этом он выкрикивал угрозы в адрес российской власти.

Фото: old.vsluh.ru

В центре Севастополя в Артиллерийской бухте неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.

Как сообщает РИА Новости, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, и охранники вызвали наряд полиции.

Неизвестный нанес несколько ударов одному из прибывших полицейских и пытался вырваться.

Напомним, крымчанин Владимир Балух на стене собственного дома в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18". Из-за этого у него начались неприятности с властью.