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СБУ не может запретить въезд президенту Молдовы Додону за заявления о Крыме

На президента страны распространяется особый статус пересечения границы.

СБУ не может запретить въезд президенту Молдовы Додону за заявления о Крыме
Фото: EPA/UPG

Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым принадлежит России.

Об этом пишет РБК-Украина.

Отмечается, что Додон ранее заявлял, что считает Крым "де факто российским". Подобные его высказывания (еще до избрания президентом, - ред.) привели к тому, что Верховная рада отправила в СБУ запрос о запрете ему въезда в Украину.

"Но ни тогда, ни сейчас это запрет не был введен и Додон может спокойно прибыть в Украину, не опасаясь, что его не пустят дальше пропускного пункта", - пишет издание.

В ответе на запрос СБУ заявила, что на Додона как президента страны распространяется особый статус пересечения границы, в частности, он не должен проходить регистрацию.

Фото: rbc.ua

Напомним, во вторник кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не была нелегальной". МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением Марин Ле Пен и напомнил, что "подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину".

В СБУ заявили о готовности запретить Марин Ле Пен въезд в Украину, подчеркнув, что ответная реакция на высказывания политиков в отношении Украины будет применяться независимо от должностей, которые они занимают.

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Тэги: СБУ, Крым, Игорь Додон
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