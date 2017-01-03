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Прокуратура проведет экспертизу "харьковских соглашений"

Суд разрешил следователям изъять оригинал договора.

Прокуратура проведет экспертизу "харьковских соглашений"
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашений, подписанных 21 апреля 2010 года экс-президентом Виктором Януковичем, которые разрешили Черноморскому флоту России остаться в Крыму еще на 25 лет в обмен на скидку на газ ("харьковские соглашения").

Об этом говорится в определении суда от 27 декабря.

Главная военная прокуратура расследует основания и обстоятельства подписания данных соглашений по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения... а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины", - говорится в решении суда.

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

"Суд разрешил следователям изъять оригинал соглашения для проведения экспертизы. В случае недопуска они могут инициировать проведение обыска в МИДе", - говорится в постановлении.

Напомним, в 2014 году РФ в одностороннем порядке денонсировала соглашения с Украиной по ЧФ РФ.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: Черноморский флот, прокуратура, суды, харьковские соглашения
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