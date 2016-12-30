Россия включила Умерова в список террористов и экстремистов 29 декабря Умеров не смог оплатить в банке штраф за участие в заседании Меджлиса.

Ильми Умеров

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень террористов и экстремистов. Там он значится под номером 5826.

Об этом сообщила в фейсбуке дочь преследуемого активиста Айше Умерова.

"Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими назначенный штрафа за якобы админнарушении (встреча 22 сентября). Ждать хотя бы на решение своего же суда - нет, не слышали", - написала она.

29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, Умеров был задержан оккупантами в Симферополе 12 мая этого года. За час перед задержанием он опубликовал на своей странице в Фейсбуке информацию о задержаниях российскими силовиками крымских татар в Бахчисарае по подозрению в якобы участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Дело против Умерова основано на видеозаписи его выступления в Киеве, где он 19 марта 2016 года несколько раз заявил, что Россия должна уйти из Крыма.

Позже его опустили под подписку о невыезде.