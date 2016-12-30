НАБУ завершило расследование в отношении чиновницы МинАПК, задержанной при получении $150 тыс. взятки Также арестовано имущество Полищук - квартира в Киеве, земучасток и автомобиль.

Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения чиновницей Министерства аграрной политики Еленой Полищук 150 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Детективы установили, что и.о. руководителя департамента управления государственной собственности министерства требовала и получила от предпринимателя взятку за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия", - говорится в сообщении.

Также арестовано имущество Полищук - квартира в Киеве, земельный участок и автомобиль.

Подозреваемой и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия. После завершения ознакомления обвинительный акт направят в суд.

В случае признания вины, чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 2 августа 2016 года Полищук задержали у здания Минагрополитики. Также был проведен обыск в ее машине, во время которого изъяты деньги, полученные в качестве взятки. 4 августа суд арестовал Полищук на 60 суток и назначил ей 124 тыс. гривен залога.