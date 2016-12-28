Кабмин одобрил перепланирование жилья без разрешения После завершения работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.

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Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", - цитирует Зубко пресс-центр Минрегионразвития.

Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал "дать по рукам" за попытки выселять из квартир при долгах по ЖКХ.