ГПУ получила разрешение на заочное расследование по делу Шепелева Экс-нардеп обвиняется в ряде особо тяжких и тяжких преступлений.

Александр Шепелев Фото: prokuratura.org.ua

Печерский райсуд Киева дал разрешение следователем Генпрокуратуры начать процедуру заочного осуждения бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Напомним, Шепелев обвиняется в хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО.

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.

В августе 2016 года ГПУ также открыла уголовное дело по факту госизмены экс-нардепа.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в КСГ Банке, который связывают с Шепелевым.