Тимошенко надеется на скорое решение суда по иску против правительства
Суд отменил ходатайство Кабмина.
Окружной административный суд Киева во время рассмотрения иска Юлии Тимошенко против правительства по делу об отмене Постановления Кабинета Министров Украины № 315 об установлении единой цены на газ отклонил правительственное ходатайство и продолжил рассмотрение дела в режиме письменного производства. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".
«У нас есть надежда, что в ближайшие дни будет получено решение по этому резонансному делу», – отметила лидер партии Юлия Тимошенко. Она выразила убеждение, что Кабмин цену на газ установил незаконно.
По ее мнению, ходатайством относительно проведения экспертизы цен на газ правительство пыталось в очередной затянуть решение делу.
«Сегодня правительство в этом судебном заседании выглядело просто комично, потому что просило рассмотреть ходатайство, чтобы суд пошел в специальное экспертное учреждения и выяснил, какова же рыночная цена на газ. Представляете себе, они в апреле приняли решение о повышении вдвое цены на газ для людей, а оказывается, что они как раз и не знали, какова рыночная цена. Правительство делало это, не имея ни обоснования, ни знания рыночной цены», – отметила Тимошенко.
Она также положительно отметила действия коллегии судей, «которая отклонила это абсурдное ходатайство и почти завершила слушания в этом судебном процессе».
«Мы надеемся на правосудное, объективное решение, где будет четко сказано, что Гройсман не имел права устанавливать такую цену на газ и тем более – своим постановлением», – подчеркнула Тимошенко.