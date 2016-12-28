Тимошенко надеется на скорое решение суда по иску против правительства Суд отменил ходатайство Кабмина.

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Окружной административный суд Киева во время рассмотрения иска Юлии Тимошенко против правительства по делу об отмене Постановления Кабинета Министров Украины № 315 об установлении единой цены на газ отклонил правительственное ходатайство и продолжил рассмотрение дела в режиме письменного производства. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

«У нас есть надежда, что в ближайшие дни будет получено решение по этому резонансному делу», – отметила лидер партии Юлия Тимошенко. Она выразила убеждение, что Кабмин цену на газ установил незаконно.

По ее мнению, ходатайством относительно проведения экспертизы цен на газ правительство пыталось в очередной затянуть решение делу.

«Сегодня правительство в этом судебном заседании выглядело просто комично, потому что просило рассмотреть ходатайство, чтобы суд пошел в специальное экспертное учреждения и выяснил, какова же рыночная цена на газ. Представляете себе, они в апреле приняли решение о повышении вдвое цены на газ для людей, а оказывается, что они как раз и не знали, какова рыночная цена. Правительство делало это, не имея ни обоснования, ни знания рыночной цены», – отметила Тимошенко.

Она также положительно отметила действия коллегии судей, «которая отклонила это абсурдное ходатайство и почти завершила слушания в этом судебном процессе».

«Мы надеемся на правосудное, объективное решение, где будет четко сказано, что Гройсман не имел права устанавливать такую цену на газ и тем более – своим постановлением», – подчеркнула Тимошенко.