Суд отобрал у экс-главы МВД Захарченко земучасток под Киевом Хозсуд признал решение исполкома недействительным.

Виталий Захарченко (справа) Фото: president.gov.ua

Хозяйственный суд Киевской области признал недействительным решений исполкома относительно земельного участка в селе Подгорцы, принадлежавшего беглому экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Хозяйственным судом Киевской области и благодаря настойчивой позиции областной прокуратуры удовлетворен иск прокурора Обуховского района о признании недействительными решений исполкома, государственного акта и истребование земельного участка площадью 0.8610 га в Фонд админбюро ЛВВ в с. Подгорцы под Киевом... А между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко", - написала она.

Напомним, Генпрокуратура инициировала проведение допроса Захарченко по скайпу.

В августе прошлого года ГПУ сообщила о подозрении Захарченко в получении 1,2 млн гривен неправомерной выгоды. В отношении экс-министра также расследуются также уголовные производства в связи с убийствами на Майдане и похищением секретаря предстоятеля УПЦ МП Александра Драбинко.