Украина переименовала тысячу населенных пунктов и 51 тысячу улиц в ходе декоммунизации Также демонтированы более 1300 памятников Ленину.

Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов в ходе декоммунизации. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.

Такие подсчеты обнародовал во вторник Институт национальной памяти.

Фото: memory.gov.ua Нажмите для увеличения

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Но декоммунизация не завершена. Не только потому, что остались в публичном пространстве памятники вождям тоталитарного режима даже в столице и кое-где еще продолжаются обсуждения относительно новых названий. Самое важное - должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинцев", - прокомментировал итоги года директор Института Владимир Вятрович.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов запрещается публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.