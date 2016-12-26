Аваков обсудил с главой Mitsubishi Motors снижение цен на автомобили для Нацполиции

Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с президентом Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко возможность снижения цены на автомобили, которые будут поставлены в Украину для нужд Национальной полиции.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

Согласно условиям японской стороны, в 2017 году предусмотрена поставка 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58,6 тыс. долларов за один автомобиль.

"Глава ведомства обратил внимание господина Осаме Месуко на тот факт, что имеет место диспропорция между ценами, заложенными в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, а также ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы", - сказано в сообщении.

По словам Авакова, снижение цены позволит Нацполиции использовать освободившийся финансовый ресурс для закупки дополнительных автомобилей.

Стороны договорились, что Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции.

Ранее в понедельник Аваков рассказал о финансировании системы МВД на 2017 год. Министр назвал бюджет бюджетом прогресса и развития.