Запуск дорожной полиции запланировали на лето Кандидатов будут отбирать в два этапа.

Константин Бушуев

Дорожная патрульная полиция начнет работать летом, завершить запуск этого подразделения должны завершить к концу 2017 года.

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщается на сайте МВД.

Кандидатов будут отбирать в два этапа. Для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.

К функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет относится обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства. Также они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования.

Напомним, дорожная полиция уже начала работать на отдельных отрезках трасс международного значения - во Львовской области, на трассе Киев-Житомир, в Закарпатской области. Бушуев объяснил это "работой в контексте формирования единой стратегии безопасности дорожного движения".