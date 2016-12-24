Омелян пересел на электрокар BMW Правительство намерено создать в стран условия для стимулирования украинцев покупать электрокары.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян был замечен в Киеве на электромобиле BMW, пишут "Українські новини".

Фото: ukranews.com

Напомним, в четверг, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом провели круглый стол по совместной Национальной инициативе "Электросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили.

"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой", – заявил на круглом столе Омелян. По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля будет составлять 20-30 грн в сутки.

Он также сообщил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электроавтомобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве.