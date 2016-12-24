Полиция запустила систему видеоконтроля за ситуацией в Мариуполе Аналитический центр обрабатывает информацию с 37 видеокамер.

Фото: http://mvs.gov.ua

В Мариуполе презентовали систему видеоконтроля за ситуацией в городе.

Эта система функционирует на базе Единого сервисно-аналитического центра (UASC), созданного при управлении полиции Донецкой области. Центр – пока единственный в Украине, а по уровню своего технического обеспечения – четвертый в мире, утверждается на сайте МВД. В нем сейчас работают 46 операторов и 13 диспетчеров.

Презентация возможностей системы состоялась в субботу.

Отмечается, что с помощью камер, установленных на улицах Мариуполя, полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, которые по тем или иным причинам разыскиваются правоохранителями. В частности, речь идет о розыске угнанных авто, а также тех транспортных средств, водители которых нарушили Правила дорожного движения или причастны к совершению преступления.

Система позволяет фиксировать и обрабатывать довольно значительные массивы информации сразу по нескольким параметрам: окружающая обстановка (время суток, погодные условия), обработка информации о типе, марке, модели и цвете автомобиля, его номерном знаке. Кроме того, система позволяет проводить поиск совпадений по лицам и тому подобное.

Также система позволяет делать анализ необходимой информации в течение отрезка времени, заданного оператором. В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля система выделяет номерной знак автомобиля-нарушителя красным цветом и информирует оператора звуковым сигналом.

Сейчас операторы аналитического центра обрабатывают информацию с 37 видеокамер, которые транслируют видео с улиц города. В перспективе количество камер будет увеличено до 70.