Минфин назвал имя избранного госсекретаря Им стал замминистра Евгений Капинус

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в четверг избрала государственного секретарея Министерства финансов. Им стал Евгений Капинус, сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила Евгения Капинуса победителем конкурса на должность государственного секретаря Министерства финансов", - говорится в сообщении министерства в фейсбуке.

Отмечается, что с апреля 2016 года Евгений Капинус работал в должности заместителя главы Минфина - руководителя аппарата, на которой отвечал за реформу фискальной политики и фискальной службы. Евгений Капинус - заслуженный экономист Украины, специалист по инвестиционной политике.

Ранее в четверг конкурсная комиссия избрала госсекретарей Минэкологии и Минагрополитики.