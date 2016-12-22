Рада учла предложения Порошенко по амнистии бойцов АТО Принятый в июле закон таки вступит в силу.

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Верховная Рада согласилась с предложениями президента Петра Порошенко к закону "Об амнистии в 2016 году". Под амнистию в соответствии с этим документом попадут, в частности, бойцы антитеррористической операции.

За такое решение в четверг проголосовали 226 депутатов.

Закон "Об амнистии в 2016 году" был принят в июле, однако в августе Порошенко его ветировал, сославшись на ряд нестыковок.

Одной из них было то, что в законе прописывалась амнистия участников АТО без рассмотрения дел судами или до приговора.

В принятой в четверг редакции закона установлено, что от отбывания наказания освобождаются непосредственные участники АТО, которые совершили преступления, если их дела рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также признанные виновными в преступлениях, которые не являются особо тяжкими против жизни и здоровья человека.

Под амнистию, впрочем, не попадут военные, признанные виновными в дезертирстве, присвоении оружия и военной техники, умышленном уничтожении военного имущества и коррупционных преступлениях.

Напомним, идея освободить от ответственности военнослужащих, нарушивших Уголовный кодекс мирного времени в боевых действиях, родилась после задержания экс-начальника штаба батальона "Айдар" Валентина Лихолета. Лихолета заподозрили в захвате чужого имущества, разбойных нападениях, угрозах убийством, угоне автомобилей.