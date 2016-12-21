Гройсман назвал "подонками" погромщиков синагоги в Умани "Кто будет приближаться к религиозным сооружениям с нечистыми мыслями - это враг государства".

Фото: www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Национальную полицию сделать все возможное для поимки злоумышленников, которые в ночь на 21 декабря осквернили могильный комплекс цадика Нахмана в Умани.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков доложил о случившемся.

"Каждый человек в демократической стране имеет право на свободное вероисповедание. Поэтому если кто-то будет приближаться к религиозным сооружениям, церквям, католическим храмам, синагогам, мечетям с нечистыми мыслями - это враг нашего государства. Это враг всего украинского народа. Дорога к храму должна быть свободной во всех смыслах", - сказал он.

"Поэтому просил бы, Арсен Борисович, принять все меры для установления этих подонков, наказания их", - заявил Гройсман.

Напомним, в ночь на 21 декабря группа молодых людей ворвались в синагогу в Умани на могиле рабби Нахмана, они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины. Погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Изначально нападение полиция квалифицировала как хулиганство (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса), но потом трактовка правонарушения была изменена на ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).