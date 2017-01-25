В январе зафиксированы рекордные поступления в бюджет, - Насиров Увеличение доходов стало возможно, по мнению главы ГФС, благодаря детенизации.

В январе 2017 года плательщики задекларировали к уплате 22,4 млрд гривен НДС. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

«Таких цифр еще никогда не было, это на сегодня рекордный для нас результат», - отметил Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

«Налог на добавленную стоимость является одним из бюджетообразующих налогов, чуть ли не основной статьей доходов бюджета. То есть эти 22,4 млрд гривен пойдут на пенсии, заработную плату, выплаты малообеспеченным, финансирование инфраструктурных проектов», - отметил глава службы.

Фото: facebook.com/RomanNasirov

По его словам, в январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше, чем среднемесячное декларирования налога за январь-декабрь 2016 года.

«В декабре мы уже установили рекорд - 16,6 млрд гривен. А уже сегодня, благодаря проведенным мероприятиям по детенизации экономики мы увеличили этот показатель на 6 млрд и установили новый рекорд», - отметил он.