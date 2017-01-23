В Украине впервые с 2011 зафиксирован рост промпроизводства за год В последние годы оно стабильно сокращалось.

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В 2016 году промышленное производство в Украине увеличилось на 2,4% по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сегодняшнем экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Рост в добывающей промышленности составил 2,3%, в перерабатывающей - 3,5%, в поставке и распределении электроэнергии и газа - 2,6%.

Промышленность вместе со строительством, розничной торговлей и сельским хозяйством входит в число базовых отраслей, от которых больше всего зависит ВВП страны. По итогам прошлого года розничная торговля выросла на 4%, индекс сельхозпродукции увеличился на 6,1%, объем выполненных строительных работ - на 13,1%.

В целом валовой внутренний продукт Украины в 2016 году вырос на 1,8%, сообщила в понедельник заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Напомним, что в последние годы промышленное производство в Украине стабильно сокращалось. В 2012 году оно упало на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. Ситуация изменилась в феврале 2016 года, когда украинская промышленность впервые с июля 2012 года продемонстрировала рост производства.

Но за период с января по декабрь последний раз рост фиксировался еще в 2011 году.