Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кубив анонсировал выдачу 70% лицензий в электронной форме

В планах правительство вдвое поднять долю высокотехнологических товаров в экспорте.

Кубив анонсировал выдачу 70% лицензий в электронной форме
Степан Кубив
Фото: Сергей Нужненко

Правительство намерено ввести возможность получения 70% лицензий и разрешений в электронном виде в нынешнем году.

"В планах 2017 года - продолжение масштабной дерегуляции, в частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, валютных, таможенных ограничений; перевести в электронную форму получение не менее 70% разрешений и лицензий", - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе семинара, посвященному развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, основными показателями роста экономики Украины в 2017 году станут экспорт и инвестиционный спрос, которые приведут к росту промышленности.

Вице-премьер сообщил, что уже представлен и обсуждается проект концепции инновационного развития промышленности. Кубив отметил, что концепция предусматривает увеличение доли промышленных товаров в товарном экспорте страны с 50 до 75% и доли высокотехнологических товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.

Напомним, в ноябре Кабинет министров отменил 367 устаревших постановлений и нормативно-правовых актов в рамках дерегуляции.

Новости по теме:

Тэги: Кабмин, лицензии, Степан Кубив , дерегуляция

Читайте в разделе