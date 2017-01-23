Кубив анонсировал выдачу 70% лицензий в электронной форме В планах правительство вдвое поднять долю высокотехнологических товаров в экспорте.

Степан Кубив Фото: Сергей Нужненко

Правительство намерено ввести возможность получения 70% лицензий и разрешений в электронном виде в нынешнем году.

"В планах 2017 года - продолжение масштабной дерегуляции, в частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, валютных, таможенных ограничений; перевести в электронную форму получение не менее 70% разрешений и лицензий", - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе семинара, посвященному развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, основными показателями роста экономики Украины в 2017 году станут экспорт и инвестиционный спрос, которые приведут к росту промышленности.

Вице-премьер сообщил, что уже представлен и обсуждается проект концепции инновационного развития промышленности. Кубив отметил, что концепция предусматривает увеличение доли промышленных товаров в товарном экспорте страны с 50 до 75% и доли высокотехнологических товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.

Напомним, в ноябре Кабинет министров отменил 367 устаревших постановлений и нормативно-правовых актов в рамках дерегуляции.