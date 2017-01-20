Главная — Экономика — Государство —
Руководство Львовской таможни отстранили от должностей
Причиной стало задержание на взятке замначальника таможни.
Здание Львовской таможни
Руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования, которое назначено в связи с задержанием и.о. замначальника Львовской таможни Юрия Борисова.
Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.
Напомним, 19 января Борисов был задержан при получении более $5 тыс. взятки. Срок его полномочий истекал 20 января.