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Руководство Львовской таможни отстранили от должностей

Причиной стало задержание на взятке замначальника таможни.

Руководство Львовской таможни отстранили от должностей
Здание Львовской таможни

Руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования, которое назначено в связи с задержанием и.о. замначальника Львовской таможни Юрия Борисова.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Напомним, 19 января Борисов был задержан при получении более $5 тыс. взятки. Срок его полномочий истекал 20 января.

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