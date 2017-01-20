Руководство Львовской таможни отстранили от должностей Причиной стало задержание на взятке замначальника таможни.

Здание Львовской таможни

Руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования, которое назначено в связи с задержанием и.о. замначальника Львовской таможни Юрия Борисова.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Напомним, 19 января Борисов был задержан при получении более $5 тыс. взятки. Срок его полномочий истекал 20 января.