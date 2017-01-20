Ляшко потребовал от правительства отказаться от идеи поднятия тарифов на грузовые ж/д перевозки Такое решение ударит по благосостоянию людей, считает нардеп.

Фото: Макс Требухов

Рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки недопустим и приведёт к увеличению себестоимости продукции украинской промышленности и сокращению рабочих мест, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "События" на ТРК "Украина", передает 112.ua.

"По большому счету, "Укрзализныця" банкротит нашего национального производителя. Что такое повышение тарифов? Это увеличение себестоимости продукции, это как следствие сокращение рабочих мест, в том числе в металлургии, в угольной отрасли", - заявил Ляшко.

Ситуация, по словам политика, усложняется тем, что сейчас национальный производитель находится в сложнейших условиях – у него нет возможности взять дешевые "длинные" кредиты, нестабильна гривна и внешние рынки.

"Надо наоборот – не повышать тарифы для того, чтобы дать возможность нашему национальному производителю быть конкурентоспособными", - сказал Ляшко.

Ляшко потребовал от правительства отказаться от идеи поднятия тарифов, потому что данный шаг ударит по благосостоянию людей.

"Повышение тарифов на железнодорожные перевозки в итоге приведет к тому, что будут сокращены рабочие места на огромном количестве промышленных предприятий. В итоге - потеряет Украина. Поэтому надо не тарифы повышать, а надо дать дешевые кредиты национальному производителю, надо создавать рабочие места и надо поднимать людям зарплаты", - резюмировал Олег Ляшко.