Лондонский суд закончил слушания по делу о "кредите Януковича" Слушания продолжались три дня.

В Высоком суде Англии завершились слушания позиций сторон по иску России к Украине по долгу на 3 млрд долларов, полученных правительством экс-президента Януковича зимой 2013 года.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Слушания продолжались три дня.

Судья Уильям Блэр поблагодарил стороны за изложенные позиции и "очень полезные выступления".

Он пообещал "в надлежащее время" сообщить о своем решении.

Украина должна России $3 млрд по спорным облигациям, которые были выпущены в конце 2013 году как часть помощи режиму Виктора Януковича в обмен на отказ от Ассоциации с Евросоюзом. Президент РФ Владимир Путин обещал Януковичу $15 млрд, но из-за Евромайдана выдал только $3 млрд.

В прошлом году Украина реструктуризовала 13 выпусков евробондов на общую сумму $15 млрд, добившись от частных кредиторов списания 20% долга. Однако Россия заявила, что она официальный кредитор, и поэтому предложение Украины неприемлемо. Украина в свою очередь отвергла возможность погашения долга без реструктуризации и ввела мораторий на его выплату.

1 января 2016 года Россия объявила, что Украина не осуществила платеж в общей сумме 3,075 млрд долл. США, и таким образом вошла в состояние дефолта. Российские власти обратились к компании The Law Debenture Corporation plc и начали процедуры, необходимые для подачи иска в английский суд. Кроме того, за каждый день просрочки Украине насчитывают штраф $683 тыс. в день.

Международный валютный фонд признал кредит суверенным долгом.