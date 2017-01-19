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НАПК анонсировало вторую волну е-декларирования

Изменен круг лиц, которые должны подавать декларации.

НАПК анонсировало вторую волну е-декларирования
Фото: inforesist.org

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напоминает о начале второй волны электронного декларирования.

Об этом заявил зампредседателя НАПК Руслан Радецкий, сообщается на сайте агентства.

До 1 апреля е-декларации должны заполнить лица, которые согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"При заполнении деклараций за 2016 год применяется размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января 2016 года (1378 гривен). Также, с 1 января 2017 года субъекты декларирования должны сообщать НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января 2017 года - 80 тыс. гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Радецкий, со вступлением в силу Закона "О Высшем совете правосудия", которым внесены изменения в Закон "О предотвращении коррупции", был изменен круг лиц, которые должны подавать декларации.

Действие антикоррупционного закона, в частности, не распространяется на категории должностей:

-должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;

-здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня);

-образования (кроме руководителей ВУЗов и их заместителей);

-науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей и других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);

-культуры;

-искусств;

-восстановление и сохранение национальной памяти;

-физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

Напомним, 30 октября 2016 года в Украине завершилась подача электронных деклараций чиновниками высшего уровня. Декларирование показало, что люди, находящиеся во власти, обладают огромным состоянием. В частности, сумма средств, задекларированных народными депутатами, равна 12,3 млрд грн. Это 31% государственного бюджета Молдовы на 2016 год.

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Тэги: декларации о доходах, Антикоррупционное агентство (НАПК)

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