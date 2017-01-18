Кабмин утвердил законопроект о борьбе с патентным троллингом Выдачу патентов можно будет обжаловать.

Правительство на заседании в среду утвердило проект закона, направленный на борьбу с патентным троллингом.

В сообщении на сайте Кабмина отмечается, что несовершенство правового регулирования охраны прав на изобретения, технологии или дизайн (в украинском законодательстве - промышленные образцы) создали условия для распространения в Украине так называемого патентного троллинга. Это деятельность субъектов хозяйствования, регистрирующих промышленные образцы на известные формы изделий, а потом требующих от компаний уплаты роялти за использование этих объектов в коммерческих целях.

В правительстве сочли это явление негативно влияющим на инвестиционную привлекательность Украины.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, предусматривает создание механизма борьбы с патентным троллингом, а именно: возможность административного обжалования в Апелляционной палате выданных патентов (свидетельств) на промышленные образцы (post-grant opposition).

Законопроект также предусматривает возможность подачи заявок на регистрацию промышленных образцов и торговых марок в электронной форме. Для промышленных образцов предлагается ввести дополнительный критерий охраноспособности - индивидуальный характер объекта, который предлагается охранять патентом (свидетельством). Законопроект также создаст возможность регистрации коллективной торговой марки.

Напомним, сейчас патентные тролли могут блокировать ввоз простейших товаров (например, вешалок или планшетов) через получение патента и внесение его в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.