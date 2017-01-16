ЭП: МВФ выдвинул новые требования Украине Фонд требует земельную реформу, пенсионную реформу и антикоррупционные суды.

Издание "Экономическая правда" опубликовало новые требования Международного валютного фонда к Украине, которые необходимо выполнить для получения следующих траншей.

Фото: epravda.com.ua

В первую очередь, до конца января 2017 года, Кабинет министров должен принять решение о монетизации субсидий, а Фонд гарантирования вкладов - заказать аудит работы Приватбанка в последние полгода до национализации.

До конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.

До конца марта 2017 года Верховная Рада также должна принять законопроект о рынке сельскохозяйственной земли и отменить действующий мораторий на ее продажу, а также прописать в законодательстве создание антикоррупционных судов.

К концу июня 2017 года в Украине должна появиться база получателей социальной помощи, также к этому сроку нужно выбрать еще одного аудитора для оценки выполнения бывшими акционерами Приватбанка условий реструктуризации.

Напомним, что предыдущая редакция меморандума Украины и МВФ была опубликована в сентябре 2016 года.