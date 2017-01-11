Глава Аграрного фонда анонсировал запуск фьючерсов на пшеницу
Стартовый объем сделок составит 200 млн гривен.
Аграрный фонд работает над запуском торгов фьючерсным контрактом на пшеницу. На финишную прямую подготовительный этап проекта выйдет к февралю.
"Этот проект требует выстраивания полноценной инфраструктуры – гарантийных взносов, страховых фондов, резервов, клиринга. Ведь заключить контракт – это даже не половина, это четверть дела, главное – прогаратировать его выполнение", - сообщил глава правления Аграрного фонда Андрей Радченко в интервью РБК-Украина.
Система базисов поставки и объем хранения будут определены исходя из количества контрактов, которые будут закрываться физической отгрузкой зерна. Традиционно в мире это не более 5% от общего объема торгов.
Андрей Радченко подчеркивает, что поскольку торги будут ориентированы на внутренний рынок и будут проходить за гривну, то нивелирует все валютные риски, которые могли бы отпугнуть потенциальных участников.
"Валютные риски возникают, когда нерезиденты заводят деньги в страну, конвертируют их в гривну и начинают торговать. Да, в таких условиях есть высокая вероятность того, что изменение цены валюты на корню зарубит весь смысл инвестирования. Но это относится к любому виду инвестиций в Украину, это страновой риск. Мы же говорим о торговле внутри Украины", - подчеркивает он.
Также среди преимуществ инструмента - понятная всем игрокам конъюнктура рынка и наличие истории сотрудничества с контрагентами, что сводит к минимуму риск непоставки.
У Аграрного фонда есть длительная история форвардных закупок, сформированная клиентская база, и есть перечень проблемных активов и компаний, по чьей вине они сформировались. "То есть весь риск непоставки укладывается в те 0,5-1,5% проблемных форвардных контрактов, которые есть у Аграрного фонда", - говорит Радченко.
Предполагается, что торги будут проходить на государственной Аграрной бирже. Стартовый объем сделок составит 200 млн гривен.