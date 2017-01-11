Глава Аграрного фонда анонсировал запуск фьючерсов на пшеницу Стартовый объем сделок составит 200 млн гривен.

Фото: agrofond.gov.ua

Аграрный фонд работает над запуском торгов фьючерсным контрактом на пшеницу. На финишную прямую подготовительный этап проекта выйдет к февралю.

"Этот проект требует выстраивания полноценной инфраструктуры – гарантийных взносов, страховых фондов, резервов, клиринга. Ведь заключить контракт – это даже не половина, это четверть дела, главное – прогаратировать его выполнение", - сообщил глава правления Аграрного фонда Андрей Радченко в интервью РБК-Украина.

Система базисов поставки и объем хранения будут определены исходя из количества контрактов, которые будут закрываться физической отгрузкой зерна. Традиционно в мире это не более 5% от общего объема торгов.

Андрей Радченко подчеркивает, что поскольку торги будут ориентированы на внутренний рынок и будут проходить за гривну, то нивелирует все валютные риски, которые могли бы отпугнуть потенциальных участников.

"Валютные риски возникают, когда нерезиденты заводят деньги в страну, конвертируют их в гривну и начинают торговать. Да, в таких условиях есть высокая вероятность того, что изменение цены валюты на корню зарубит весь смысл инвестирования. Но это относится к любому виду инвестиций в Украину, это страновой риск. Мы же говорим о торговле внутри Украины", - подчеркивает он.

Также среди преимуществ инструмента - понятная всем игрокам конъюнктура рынка и наличие истории сотрудничества с контрагентами, что сводит к минимуму риск непоставки.

У Аграрного фонда есть длительная история форвардных закупок, сформированная клиентская база, и есть перечень проблемных активов и компаний, по чьей вине они сформировались. "То есть весь риск непоставки укладывается в те 0,5-1,5% проблемных форвардных контрактов, которые есть у Аграрного фонда", - говорит Радченко.

Предполагается, что торги будут проходить на государственной Аграрной бирже. Стартовый объем сделок составит 200 млн гривен.