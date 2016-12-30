Экс-замглавы НБУ Ярослав Солтис назвал предложение национализировать АТБ "северокорейским мракобесием" "Их годовой доход - 40 миллиардов. Это - 2 процента от ВВП Украины".

Бывший заместитель председателя НБУ Ярослав Солтис предостерегает от непродуманных депутатских инициатив по национализации торговой сети АТБ.

"Эти люди входят в партию Ким Чен Ира, где средний доход - 5 долларов в месяц. Или они представители каких шантажистов", - заявил Солтис в эфире телеканала "Эспрессо", комментируя инициативу народных депутатов Виталия Куприя (внефракционный) и Дмитрия Лубинца (фракция БПП).

"Нельзя национализировать структуру, которая не имеет отношения к государству и ничего государству не должна. Это просто какое-то "северокорейское мракобесия". Те, кто платит налоги, - это соль украинской земли. Это герои Украины. В каждой отрасли", - отметил экс-банкир.

Солтис рассказал, что сеть АТБ является лидером среди налогоплательщиков в Украине и платит в бюджет более 4 млрд грн налогов в год. Годовой доход компании составляет 2 процента от ВВП всей Украине. "Их годовой доход - 40 миллиардов. Это - 2 процента от ВВП Украины. 50 таких фирм - и целый ВВП Украины. Так давайте создадим 50 таких фирм", - отметил эксперт.

По мнению Солтиса, никаких правовых оснований для национализации частной компании нет: "Что значит национализируем? Это не та сфера, которую надо национализировать. Нигде в нормальных рыночных демократических государствах такого не делается".

При этом экс-банкир предположил, что информационную волну по возможной национализации могут распространять конкуренты АТБ, которые пытаются взять контроль над компанией.