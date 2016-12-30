Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Государство боли
Государство боли
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Экс-замглавы НБУ Ярослав Солтис назвал предложение национализировать АТБ "северокорейским мракобесием"

"Их годовой доход - 40 миллиардов. Это - 2 процента от ВВП Украины".

Экс-замглавы НБУ Ярослав Солтис назвал предложение национализировать АТБ "северокорейским мракобесием"

Бывший заместитель председателя НБУ Ярослав Солтис предостерегает от непродуманных депутатских инициатив по национализации торговой сети АТБ.

"Эти люди входят в партию Ким Чен Ира, где средний доход - 5 долларов в месяц. Или они представители каких шантажистов", - заявил Солтис в эфире телеканала "Эспрессо", комментируя инициативу народных депутатов Виталия Куприя (внефракционный) и Дмитрия Лубинца (фракция БПП).

"Нельзя национализировать структуру, которая не имеет отношения к государству и ничего государству не должна. Это просто какое-то "северокорейское мракобесия". Те, кто платит налоги, - это соль украинской земли. Это герои Украины. В каждой отрасли", - отметил экс-банкир.

Солтис рассказал, что сеть АТБ является лидером среди налогоплательщиков в Украине и платит в бюджет более 4 млрд грн налогов в год. Годовой доход компании составляет 2 процента от ВВП всей Украине. "Их годовой доход - 40 миллиардов. Это - 2 процента от ВВП Украины. 50 таких фирм - и целый ВВП Украины. Так давайте создадим 50 таких фирм", - отметил эксперт.

По мнению Солтиса, никаких правовых оснований для национализации частной компании нет: "Что значит национализируем? Это не та сфера, которую надо национализировать. Нигде в нормальных рыночных демократических государствах такого не делается".

При этом экс-банкир предположил, что информационную волну по возможной национализации могут распространять конкуренты АТБ, которые пытаются взять контроль над компанией.

Новости по теме:

Тэги: национализация, сеть АТБ
Реклама

Читайте в разделе