Переселенцев-пенсионеров обязали каждые три месяца проходить идентификацию Кабмин подготовил новую систему контроля за соцвыплатами переселенцев.

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Кабинет министров установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые три месяца.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление правительства №1028 от 28 декабря.

Отмечается, что физическая идентификация клиента из числа вынужденных переселенцев, которому открыт текущий счет в Ощадбанке, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета.

Возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению управлений Пенсионного фонда в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий.

Напомним, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не выплачивают украинские пенсии и соцвыплаты. Чтобы их получить, жителям необходимо выехать на контролируемую Украиной территорию и постоянно там проживать. На практике же часть жителей "ДНР" и "ЛНР" лишь регистрируются в Украине, но жить возвращаются обратно. До января 2016 года переселенцы обязаны были раз в полгода продлевать соответствующую справку. После отмены этой обязанности СБУ и Минсоцполитики решили проверить, законно ли беженцы получают соцвыплаты, и прекратили начислять деньги 450 тысячам человек. Позже выплаты были возобновлены 80 тысячам переселенцев, которые доказали, что получают их законно.