НБУ объявил о конвертации евробондов Приватбанка в его капитал У банка было три выпуска облигаций на сумму 595 млн долларов.

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Национальный банк уведомил держателей еврооблигаций национализированного Приватбанка о том, что они конвертированы в капитал учреждения. Об этом сообщается на сайте НБУ.

У Приватбанка было три выпуска облигаций: на 175 млн долларов (ставка 10,875%, погашение 28 февраля 2018 года), на сумму 200 млн долларов (ставка 10,25%, погашение 23 января 2018 года), на сумму 220 млн долларов (ставка 11%, погашение в 2021 году).

Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы Приватбанку в форме займа. В соответствии со ст.41.1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства Приватбанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Переход банка в государственную собственность и прекращение временной администрации состоялись 21 декабря 2016 года.

За два дня до этого министр финансов Александр Данилюк заявил, что евробонды Приватбанка рассматриваются как связанные и поэтому будут подлежат bail-in.

Держатели еврооблигаций Приватбанка не согласны со списанием долга перед ними и уже начали формировать комитет кредиторов, сообщало раньше издание FinClub.

Напомним, правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации Приватбанка из-за дыры в капитале на сумму 148 млрд гривен. Крупнейший банк страны перешел в 100%-ную государственную собственность.

Крупнейшими акционерами Приватбанка были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.