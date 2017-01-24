РПЦ забраковала идею передать "Херсонес" епархии Пока объекты заповедника останутся в ведении музея.

Национальный заповедник Херсонес Таврический Фото: vizayalta.com.ua

В Русской православной церкви заявили о неактуальности передачи крымской епархии объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Об этом говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Мы выступаем за конструктивные отношения между епархией и заповедником, однако не считаем, что в настоящий момент актуально ставить вопрос о скорой передаче объектов епархии", - приводит отдел слова своего главы Владимира Легойды. По его мнению, разговоры о передаче объектов заповедника РПЦ "являются беспочвенными" до того момента, когда для музейных коллекций будут представлены помещения, на которые согласится музей.

Он подчеркнул, что речь идет только о передаче храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов.

О том, что Крымская и Симферопольская епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратилась с просьбой передать ей 24 объекта заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, стало известно в понедельник, 23 января. Об этом рассказал протоиерей Сергий Халюта, настоятель Владимирского собора в "Херсонесе". По словам директора музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светланы Мельниковой, вопрос нужно отложить, так как передача может нанести вред памятнику.

"Херсонес Таврический" был включен в список ЮНЕСКО в июне 2013 года. Херсонесский заповедник находится в центре Севастополя. Он представляет собой развалины древнегреческого полиса, на месте которого позднее существовала византийская колония (V век до н. э. — XIV век н. э.). Регулярные раскопки городища начались в 1827 году.