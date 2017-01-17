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Крымские музеи собрались подать апелляцию на решение по скифскому золоту

Коллекция в ближайшее время не вернется в Украину.

Крымские музеи собрались подать апелляцию на решение по скифскому золоту
Фото: EPA/UPG

Четыре крымских музея уведомили суд суд Амстердама о намерении подать апелляцию на решение вернуть Украине коллекцию скифского золота.

Об этом в фейсбуке сообщила замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Итак, новость из Амстердама. Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать на апелляцию. Процедурно они (музеи) имеют несколько недель, чтобы "высказать" все свои "фе" относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона", - написала она.

Напомним, окружной суд Амстердама (Нидерланды) постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Истцы - четыре крымских музея - заявили, что подадут апелляцию.

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до аннексии его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

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Тэги: Крым, скифское золото

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