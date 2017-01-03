Госкино запретило российскую мелодраму о брошенной жене
Сериал показал в 2014 году телеканал "Интер".
Кадр из фильма
Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" российского режиссера Александра Замятина.
Отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения состоялось на основании статьи 15 закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений), сообщается на сайте Госкино.
Четырехсерийную малодраму "Человеческий фактор" показал в феврале 2014 года телеканал "Интер". Фильм повествует о трудной жизни в коммуналке молодой жены, от которой сбежал муж.