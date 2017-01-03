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Госкино запретило российскую мелодраму о брошенной жене

Сериал показал в 2014 году телеканал "Интер".

Госкино запретило российскую мелодраму о брошенной жене
Кадр из фильма
Фото: http://inter.ua/

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" российского режиссера Александра Замятина.

Отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения состоялось на основании статьи 15 закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений), сообщается на сайте Госкино.

Четырехсерийную малодраму "Человеческий фактор" показал в феврале 2014 года телеканал "Интер". Фильм повествует о трудной жизни в коммуналке молодой жены, от которой сбежал муж.

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Тэги: сериалы, Госкино
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