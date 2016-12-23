Следующим фильмом Уэса Андерсона будет анимация "Остров собак" Героев озвучат Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Скарлетт Йоханнсон и другие.

Известный американский режиссер Уэс Андерсон объявил, что его следующим проектом будет анимация под названием "Остров собак".

Как сообщает The Guardian, фильм будет сниматься в Англии.

Кроме того, режиссер объявил конкурс: каждый, кто пожертвует деньги на фонд Мартина Скорсезе, занимающийся реставрацией фильмов, может претендовать на приз - посещение съемочной площадки и участие в озвучке героев.

В видео, презентующем новый проект, Андерсон рассказал, кто из актеров озвучит персонажей его нового фильма: Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Харви Кейтель, Йоко Оно, Фрэнсис Макдорманд, Лив Шрайбер, Грета Гервиг и другие.

Ожидается, что "Остров собак" выйдет на экраны в 2018 году. Это будет вторая анимация в фильмографии Андерсона - 7 лет назад он экранизировал книгу Роальда Даля "Бесподобный мистер Фокс", где роли озвучили Джордж Клуни, Мэрил Стрип и другие.

Последним на данный момент фильмом Уэса Андерсона является "Отель Гранд Будапешт", открывший Берлинский кинофестиваль в 2014 году.