Google посвятил дудл украинской писательнице Марко Вовчок Сегодня исполняется 183 года со дня рождения писательницы.

Поисковик Google 22 декабря посвятил дудл украинской писательнице Марии Вилинской, известной под псевдонимом Марко Вовчок.

Сегодня исполняется 183 года со дня ее рождения.

Фото: google.com.ua

Марко Вовчок воспитывалась в частном пансионе в Харькове. В 1857 году, когда ей было 22 года, вышел ее первый сборник.

В своих произведениях писательница осуждала крепостное право и описывала исторические события в Украине. Ее авторству принадлежат такие произведения, как "Народные рассказы", социальная повесть "Институтка", исторические повести-сказки "Кармелюк", "Девять братьев и десятая сестрица Галя" и другие.

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