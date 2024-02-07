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В Росії будують новий табір для ПВК "Вагнера", — британська розвідка

Базу для найманців будують на півдні Росії.

В Росії будують новий табір для ПВК "Вагнера", — британська розвідка
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Кремль вирішив зібрати залишки групи ПВК "Вагнера" і з'єднати колишніх найманців з Росгвардією. Для цього на півдні Росії їм будують нову базу.

Про це в мережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що новий польовий командир групи "Вагнера" Антон "Лотос" Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника "Вагнера" Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра "Вагнера" Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

За його словами, на новій базі угруповання буде розміщений новий Добровольчий корпус Росгвардії, що непрямо підтверджує підпорядкування ПВК Росгвардії.

Міноборони Британії вважає, що, ймовірно, Росгвардія готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнера" для посилення воєнних зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

"Російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і розуміє, що, підпорядкувавши "Вагнеру" Росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" міг становити для безпеки російського режиму", — повідомляють у Міноборони Британії.

За даними розвідки Британії, на території Білорусі досі залишається менше 1000 російських найманців ПВК "Вагнера". 

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