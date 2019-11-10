В рамках 14-го тура украинской Favbet Лиги "Мариуполь" принимал "Карпаты".

Поединок получился сверх эмоциональным и завершился вничью 2:2, причем львовяне уступали по ходу встречи 2 мяча.

Отметим, что рефери Евгению Арановскому пришлось показать во время матча 10 желтых карточек – по 5 на каждую из команд.

Кроме того, арбитр из Киева не оставил без внимания эпизод, который случился уже после финального свистка. Голкипер львовян Олег Кудрик, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, за что и был награжден красной карточкой, сообщает Футбол News.