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"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Суперкубке (обновлено)

В столице состоялся матч 3-го тура чемпионата Украины.

"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Суперкубке (обновлено)
Фото: упл

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся центральный матч не только тура, но и всего первого круга украинской Favbet Лиги, в котором "Динамо" встречалось с "Шахтером".

Поединок завершился поражением "Динамо" 1:2. 

Первый тайм прошел полностью под диктовку "горняков", которые доминировали на всех участках поля. Лишь стартовый отрезок тайма смотрелся приблизительно равным.

На 21-й минуте у гостей прошла лихая комбинация на правом фланге, которая закончилась прострелом Манора Соломона в штрафную площадь на Жуниора Мораеса, и сборник Украины элегантно пяткой открыл счет в матче 0:1.

В дальнейшем игроки "Динамо" больше мучились на футбольном поле, чем пытались что-либо создать. При этом потуги киевлян легко пресекались подопечными Луиша Каштро.

А на 39-й минуте неожиданно у ворот Шахтера случился "страховой случай". Денис Гармаш пробил из-за пределов штрафной площади, Андрей Пятов неудачно среагировал на полет мяча и дебютант киевлян Жерсон Родригес, в ближнем бою переиграв в воздухе Николая Матвиенко, сравнял счет в матче 1:1.

В первые 20 минут второй половины встречи мало что изменилось на футбольном поле. Подопечные Александра Хацкевича большую часть времени провели в обороне.

А на 64-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировал Марлос и вторично в матче вывел "Шахтер" вперед 1:2.

После пропущенного гола динамовцы несколько активизировались. Был момент у вышедшего на замену Александра Андриевского.

Однако скоростных действий игроков "Динамо" было явно недостаточно и "Шахтер" уверенно довел матч до победы.

Обновление. 

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