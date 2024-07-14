У Києві на Столичному шосе сталася аварія - легковик врізався в два автомобілі, які зіткнулися раніше.

Про це повідомила патрульна поліція.

"Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики", - розповіли правоохоронці.

Попередньо встановлено, що спочатку між автомобілями "Dodge" та "ВАЗ" трапилося ДТП. Коли водії та пасажири вийшли з автомобілів та знаходились біля місця аварії, в стоячий автомобіль "Dodge" в'їхало авто "Toyota".

У результаті зіткнення пасажирка автомобіля "Dodge" та водій автомобіля "Toyota" отримали травми.

Слідчі продовжують працювати на місці події.

Фото: Нацполіція

Раніше, 11 липня, в Києві на Голосіївському проспекті сталася ДТП, яку скоїв чоловік, котрий перебуває у розшуку за скоєну раніше аварію, у якій загинула жінка