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У Києві легковик врізався а автомобілі, які потрапили в ДТП

Постраждали дві людини.

У Києві легковик врізався а автомобілі, які потрапили в ДТП
Київ, ДТП
Фото: Нацполіція

У Києві на Столичному шосе сталася аварія - легковик врізався в два автомобілі, які зіткнулися раніше.

Про це повідомила патрульна поліція.

"Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики", - розповіли правоохоронці.

Попередньо встановлено, що спочатку між автомобілями "Dodge" та "ВАЗ" трапилося ДТП. Коли водії та пасажири вийшли з автомобілів та знаходились біля місця аварії, в стоячий автомобіль "Dodge" в'їхало авто "Toyota". 

У результаті зіткнення пасажирка автомобіля "Dodge" та водій автомобіля "Toyota" отримали травми.

Слідчі продовжують працювати на місці події. 

Фото: Нацполіція

Раніше, 11 липня, в Києві на Голосіївському проспекті сталася ДТП, яку скоїв чоловік, котрий перебуває у розшуку за скоєну раніше аварію, у якій загинула жінка

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