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Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу отримали тяжкі поранення на Донеччині

Поранені пропагандисти зараз перебувають у комі.

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу отримали тяжкі поранення на Донеччині
пропагандист Олексій Івлієв
Фото: НТВ

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині. Про це повідомили самі пропагандисти. 

Спочатку телеканал заявив, що поранено трьох співробітників, але пізніше уточнив, що третій потерпілий був офіцером-супроводжувачем. Пропагандистів госпіталізували.

Гауляйтер Горлівки повідомив, що пропагандист Олексій Івлієв та його колега зазнали тяжких поранень “під час виконання професійних обов'язків” у селищі Гольмівський.

Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.

“У них травматична ампутація, відкрита черепномозкова”, – сказала головлікар.

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