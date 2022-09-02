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Внаслідок обстрілів росіянами загорівся ліс на Сумщині

Ліквідувати пожежу можливості не було.

Внаслідок обстрілів росіянами загорівся ліс на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільському району Сумської області.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Всього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. 

Загасити пожежу не було можливості, оскільки вона сталась “на нулі", відповідно був великий ризик для рятувальників. 

“Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу”, - розповів Живицький. 

В результаті на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. Наразі на території України пожежі немає. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська знову обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.

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