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Луцьк: противник ударив по аеродрому (оновлено)

У місті тимчасово припинено роботу двох котелень.

Луцьк: противник ударив по аеродрому (оновлено)
Фото: Суспільне Волинь

У Луцьку пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Ігор Поліщук, ударили в районі аеродрому. Через це в місті тимчасово припинено роботу двох котелень.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих через вибухи поблизу аеродрому Луцька немає, рятувальники ліквідовують пожежу, повідомила Волинська ОВА.

Росія завдала ракетних ударів по Луцькому аеродрому ще в перший день війни, після чого в місті обстрілів не було.

Як передають кореспонденти Суспільного, станом на 6:30 11 березня, одразу кілька мікрорайонів та центр міста затягнуло димом. У військовій адміністрації поки що не повідомляють подробиць.

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