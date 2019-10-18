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"Укрзализныця" подтвердила интерес к покупке локомотивов у китайской CRRC

CRRC предлагает поставлять локомотивы, обслуживание которых в полтора раза дешевле.

"Укрзализныця" подтвердила интерес к покупке локомотивов у китайской CRRC
Фото: Евгений Кравцов\ФБ

"Укрзализныця" заинтересована в покупке локомотивов у китайской компании CRRC. Об этом сказано в сообщении перевозчика.

"Укрзализныця" подтверждает свою заинтересованность в сотрудничестве с китайским производителем и готова к совместной работе по разработке механизмов такого сотрудничества", - сказано в сообщении.

Учитывая тенденцию уменьшения веса грузовых поездов, CRRC предлагает поставлять вместо привычных двухсекционных 8-осных локомотивов односекционные 6-осные, их обслуживание в полтора раза дешевле.

В сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а к 2029 году - до 500 новых электровозов.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Укрзализныце" кредит в размере $100 млн для финансирования тендерной закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети. 70% из привлеченных $100 млн пойдет на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

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Источник: "Украинские новости"
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